انت الأن تتابع خبر آخر إنجازات العالم: الاحتلال سيفتش مساعدات غزة في نقطتين إضافيتين والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت دولة الاحتلال الإسرائيليّ، في وقت متأخر من ليل الإثنين، أنه "سيتم فحص المساعدات الإنسانية الموجهة لقطاع غزة في معبرين إضافيين بدءًا من الثلاثاء، قبل نقلها لتدخل القطاع عبر معبر رفح الحدودي مع مصر". وكانت أفادت مصادر رسمية مصريّة أن قوات الاحتلال تقوم بفحص كافة شاحنات المساعدات في نقطة حدودية قبل دخولها إلى قطاع غزة عبر معبر رفح الذي لا وجود لقوات الاحتلال عليه.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيليّ عبر موقع "إكس" إنّ "فحوصًا ستُجرى على معبري نيتسانا وكرم أبو سالم قبل إرسال الشاحنات عبر معبر رفح على الحدود مع مصر، ما من شأنه زيادة سرعة فحص المساعدات الإنسانية وإرسالها إلى غزة".

وأكد بيان مشترك صادر عن جيش الاحتلال ووزارة دفاعه، أنه "سيتم فحص الشاحنات المحملة بالمياه والغذاء والإمدادات الطبية ومعدات الإيواء عند المعبرين وسيتم تحويلها من هناك إلى منظمات الإغاثة الدولية في قطاع غزة عبر معبر رفح في مصر".

وشدد البيان: "نود التأكيد على أنه لن تدخل أي إمدادات إلى قطاع غزة من إسرائيل وأن جميع المساعدات الإنسانية التي تدخل قطاع غزة ستستمر في الدخول عبر معبر رفح في مصر".

وكانت الأمم المتحدة قدمت عدّة طلبات لفتح معبر كرم أبو سالم لتسهيل دخول المساعدات لأنّ ما يدخل لا يكفي نسبة ضئيلة جدًا من سكان قطاع غزة المحاصر والذي يتعرض لإبادة جماعيّة تدخل يومها الثامن والستين.