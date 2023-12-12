انت الأن تتابع خبر اعتراف إسرائيلي بشأن السفينة التي استهدفها الحوثيون والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أكدت هيئة البث الإسرائيلية إن السفينة النرويجية التي استهدفها الحوثيون في باب المندب كان من المفترض أن تدخل ميناء أسدود في 4 يناير/كانون الثاني المقبل.

وكانت القوات المسلحة اليمنية، قد أعلنت الثلاثاء استهداف سفينة جديدة في البحر الأحمر.

وجاء في البيان: "انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني الذي يتعرضُ في هذه الأثناء للقتل والتدمير والحصار في قطاع غزة، واستجابة لنداءات الأحرار من أبناء شعبنا اليمني العظيم وأبناء أمتنا.

نفذت القواتُ البحريةُ في القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية نوعية ضد سفينة "استريندا" تابعة للنرويج، كانت محملة بالنفط ومتجهة إلى الكيان الإسرائيلي وقد تم استهدافُها بصاروخ بحري مناسب.

على صعيد آخر، أفادت وزارة الصحة الفلسطينية بغزة بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت مستشفى كمال عدوان بعد حصاره وقصفه لعدة أيام.

وأشارت الوزارة إلى أن الاحتلال جمع الطواقم الطبية والرجال في ساحة مستشفى كمال عدوان، معربة عن مخاوفها من اعتقالهم أو تصفيتهم.

وطالبت الوزارة الأمم المتحدة ومنظمة الصحة والصليب الأحمر بالتحرك لإنقاذ الموجودين في المستشفى.