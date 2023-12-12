انت الأن تتابع خبر نتنياهو يستعد لاحتمال حرب مع السلطة وتطورات خطيرة بغزة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - استشهد 22 فلسطينيا بينهم أطفال ونساء، وأصيب آخرون، في قصف الاحتلال المتواصل على منازل في محافظتي رفح وخان يونس جنوب قطاع غزة.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت مستشفى كمال عدوان بعد حصاره وقصفه لأيام عدة.

وأشارت الوزارة إلى أن الاحتلال جمع الطواقم الطبية والرجال في ساحة مستشفى كمال عدوان، معربة عن مخاوفها من اعتقالهم أو تصفيتهم.

وطالبت الوزارة الأمم المتحدة ومنظمة الصحة والصليب الأحمر بالتحرك لإنقاذ الموجودين في المستشفى.

من جانبها قالت اطباء بلا حدود: التقارير الواردة من مستشفى العودة شمال غزة مروعة وقلقون للغاية على سلامة المرضى والموظفين.

بدوره، قال مروان الهمص مدير مستشفى الشهيد أبو يوسف النجار في رفح، ان الجدري ينتشر بين الأطفال، ويصل يوميا نحو 1500 حالة أمراض معوية؛ بسبب نقص الغذاء.

بالاضافة إلى انتشار الإسهال والإنفلونزا بين النازحين في رفح، والوضع أصبح كارثيا، ولا يوجد أي تحويلات أو سفر للمرضى عبر معبر رفح اليوم، وفقا للهمص.

هذا وقال مدير مستشفى الكويت إن غزة تعيش كارثة إنسانية وإن مئات المرضى يموتون داخل المستشفيات لأسباب بسيطة.

وأضاف مدير المستشفى أن الأوبئة وأمراض عديدة انتشرت بشكل كبير، مؤكدا أن الحرب خلفت أكثر من 10 آلاف مفقود و40 ألف مصاب.

من ناحية ثانية، نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قوله أن "إسرائيل تستعد لاحتمال الحرب مع السلطة الفلسطينية".



وقال إن سيناريو قلب الأوكار في حال التعاون بين السلطة وحماس في الضفة الغربية مطروح على الطاولة.

وكان نتنياهو، قد قال في وقت سابق الثلاثاء، إن قطاع غزة سيكون تحت الحكم العسكري الإسرائيلي بعد الحرب.

وقال: "سننشئ في قطاع غزة بعد الحرب إدارة مدنية، وسيعاد تأهيله بقيادة السلطة الفلسطينية".

من ناحية ثانية، نفذت دفاعات جيش الاحتلال 6 اعتراضات في غلاف غزة الشمالي إثر دفعة صاروخية أطلقت من قطاع غزة.

ودوت صفارات الإنذار في عسقلان ومفالسيم ونير عام ونتيف هعسراه في غلاف غزة.

وقالت كتائب سرايا القدس الذراع العسكري لحركة الجهاد الإسلامي إنها قصفت مفتاحيم بغلاف غزة برشقة صاروخية.

هذا وقالت هيئة البث الإسرائيلية، إن الدفاعات الجوية لجيش الاحتلال اعترضت صواريخ أطلقت من لبنان باتجاه موقع عسكري في المالكية وسهل الحولة في الجليل الأعلى.

ودوت صفارات الإنذار في الجليل الغربي، والاشتباه بتسلل مسيّرة.