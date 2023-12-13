انت الأن تتابع خبر قصف إسرائيلي في جنين ومجازر في غزة .. تطورات الأوضاع والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة قلقيلية، ضمن سلسلة اقتحاماتها المستمرة في الضفة الغربية.

وأفادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال أصابت طفلا فلسطينيا بالرصاص الحي واعتقلته أثناء توجهه لدوامه المدرسي.

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي عددا من الشبان الفلسطينيين خلال اقتحامها بلدة حزما قضاء القدس المحتلة، كما اعتقلت أسيرا محررا بالبلدة القديمة في نابلس.

واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة نابلس بالضفة الغربية المحتلة، واندلعت اشتباكات مسلحة بين المقاومين الفلسطينيين والجنود الإسرائيليين في محيط مخيم بلاطة شرق نابلس.

واقتحمت قوات خاصة إسرائيلية مخيم الأمعري في رام الله.

وأظهرت صور بثها ناشطون اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مخيم العروب شمال الخليل بالضفة الغربية.

وقصفت قوات الاحتلال بصواريخ حارقة منزل القيادي في كتيبة جنين عدي بعجاوي في الحي الشرقي من مدينة جنين بالضفة الغربية.

جاء ذلك بعد انسحاب عدد من آليات الاحتلال من مخيم جنين لتعيد الانتشار في المنطقة الشرقية ضمن عملية عسكرية مستمرة في المدينة.

يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي -الأربعاء- لليوم الثاني على التوالي، عملياته العسكرية في مدينة جنين ومخيمها شمالي الضفة الغربية.

وقد وسع الجيش عملياته في جنين لتشمل عدة أحياء، قصف خلالها 3 منازل فلسطينية، وقتل 7 فلسطينيين وأصاب عددا آخر، فيما اعتقل 100 فلسطيني على الأقل.

وفي تطورات الأوضاع في غزة، استشهد 20 فلسطينيا وأصيب العشرات فجر الأربعاء، بعد قصف طيران الاحتلال الاسرائيلي مناطق متفرقة في خان يونس جنوب قطاع غزة.

وأفادت مصادر فلسطينية طبية، بوصول 4 شهداء وعدد من الإصابات إلى مستشفى ناصر جرّاء استهداف منزل لعائلة النجار في منطقة قيزان النجار جنوب خان يونس؛ من بينهم طفلان أحدهما رضيع، كما استشهد طفلان وأصيب 7 آخرون في قصف استهدف منزلا لعائلة العامودي في مخيم خان يونس.

كما استشهد 9 فلسطينيين بينهم أطفال في استهداف الاحتلال منزل لعائلة مقداد في منطقة حي الأمل غربي خان يونس، ووصل شهيدان وعدد من الإصابات إلى مستشفى ناصر جرّاء قصف الطيران الحربي لمنزل يعود لعائلة عامر مخيم خان يونس.

وتجدد القصف المدفعي لطيران الاحتلال الإسرائيلي في مناطق شرقي ووسط خان يونس بالتزامن مع تواصل الغارات الجوية.

وفي دير البلح، استشهد طفلان وعدد من الإصابات وصلوا إلى مستشفى شهداء الأقصى جراء استهداف الاحتلال لمنزل يعود لعائلة فطاير بدير البلح.

كما قصفت مدفعية الاحتلال عدة مناطق في المنطقة الوسطى بقطاع عزة، وحيي التفاح والدرج.