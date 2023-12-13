انت الأن تتابع خبر الميركافا تحت نيران القسام وصواريخ المقاومة لا تهدأ والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت كتائب القسام، أنها استهدفت دبابة ميركافا في منطقة معن بمدينة خان يونس بقذيفة الياسين 105 واشتعلت النيران فيها.

وأطلقت المقاومة الفلسطينية دفعات صاروخية جديدة نحو مستوطنات غلاف غزة.

من جانبها، قالت سرايا القدس إنها قصفت حشودا عسكرية وجنودا إسرائيليين بقذائف هاون في محيط مسجد الظلال في محور التقدم شرقي خان يونس.

ودوت صفارات الإنذار في سديروت وبلدات نير عام وأفيفيم في غلاف غزة للمرة الثانية اليوم.

من ناحية ثانية، أقر جيش الاحتلال الإسرائيلي صباح الأربعاء، بمقتل 8 من جنوده وضباطه بينهم قائد كتيبة وقائدي سرية في المعارك خلال عدوانه على غزة.

وقال الجيش إن العسكريين الثمانية بينهم قائد فرقة في لواء غولاني، قتلوا بكمين لكتائب القسام في الشجاعية بغزة.