انت الأن تتابع خبر طفل شهيد في جنين يرفع عدد الشهداء إلى 12 شهيدًا والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، ظهر الخميس، استشهاد الطفل موسى أحمد موسى خطيب (17 عامًا)، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، ما يرفع حصيلة العدوان المتواصل على مدينة جنين ومخيمها إلى 12 شهيدًا.

وقالت (وفا) إنّ قوات الاحتلال أطلقت النار على الطفل خطيب أثناء تواجده أمام مستشفى جنين الحكومي، ما أدى إلى إصابته برصاصة في الصدر، وأُعلن عن استشهاده لاحقًا.

وباستشهاد الطفل خطيب، يرتفع عدد الشهداء في مدينة جنين ومخيمها منذ فجر الخميس إلى أربعة، ومنذ بدء العدوان قبل ثلاثة أيام إلى 12.

وتشهد معظم أحياء مدينة جنين مواجهات عنيفة بين الشبان وقوات الاحتلال، التي تطلق الرصاص الحي باتجاههم، خاصة في محيط مديرية الداخلية وشارع الناصرة والبلدة القديمة ومحيط مستشفى جنين الحكومي والحي الشرقي، فيما تواصل قوات الاحتلال تدمير منازل مواطنين في مخيم جنين ومحلات تجارية باستخدام قذايف "الانيرجا".