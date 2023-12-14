انت الأن تتابع خبر حماس تلمّح بإمكانية الاعتراف بإسرائيل والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قال القيادي في حركة حماس موسى أبو مرزوق: إن الحركة ستلتزم بموقف منظمة التحرير الفلسطينية تجاه إسرائيل.



وأشار أبو مرزوق، في مقابلة مع موقع "المونيتور" إلى أن حركة حماس، ستعترف بإسرائيل كخطوة نحو إنهاء الانقسامات المستمرة منذ فترة طويلة بين الفصائل الفلسطينية.



وقال أبو مرزوق: "عليكم اتباع الموقف الرسمي.. الموقف الرسمي هو أن منظمة التحرير الفلسطينية اعترفت بدولة إسرائيل".



وأضاف: "نريد أن نكون جزءا من منظمة التحرير الفلسطينية، وسوف نحترم مبادئ المنظمة".



وكانت منظمة التحرير الفلسطينية، وهي المظلة المعترف بها دوليا لأغلب الفصائل الفلسطينية، باستثناء حماس والجهاد الإسلامي، قد اعترفت رسميا بحق إسرائيل في الوجود ونبذت الإرهاب في عام 1993. وفي المقابل قبلت إسرائيل منظمة التحرير الفلسطينية كممثل للشعب الفلسطيني.



من جهتها، قالت وكالة "معا" الفلسطينية إنه "من غير الواضح ما إذا كانت تصريحات أبو مرزوق، الذي يعيش في الدوحة مع مسؤولين كبار آخرين في حماس، تعكس مواقف قادة حماس في غزة وعلى رأسهم يحيى السنوار".



يأتي ذلك، في وقت تواصل القوات الإسرائيلية في اليوم 69 للحرب في غزة قصف مختلف مناطق القطاع شمالا وجنوبا، بينما تطرح الخسائر الكبيرة للجيش الإسرائيلي أسئلة بشأن جدوى التوغل البري في القطاع.