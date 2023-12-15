انت الأن تتابع خبر نجاة مقاومين من قصف إسرائيلي بنابلس .. آخر المستجدات والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - نجا شبان فلسطينيون من قصف بطائرة إسرائيلية مسيرة مرتين على سيارتهم في مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية.

ونقلت قناة الأقصى عن مصادر صحفية أن الناجين من القصف هم 3 مقاومين كانوا يستقلون سيارة تعرضت للاستهداف في شارع عمان وفي مخيم بلاطة.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي قد قصفت صباح الجمعة بطائرة مسيرة موقعا في شارع السوق بمخيم بلاطة شرقي نابلس بشمال الضفة الغربية.

من ناحية ثانية، صادرت قوات الاحتلال فجر الجمعة أكثر من 10 مركبات قبل انسحابها من قرية المغير شمال شرق رام الله.

واندلعت اشتباكات مسلحة بين مقاومين فلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي فجر الجمعة على أطراف مدينة طوباس شمال الضفة الغربية.

وقد دفعت قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية للمدينة التي اقتحمتها ضمن حملة المداهمات والاعتقالات اليومية المتواصلة في الضفة، منذ بداية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة يوم 7 أكتوبر/تشرين الأول.