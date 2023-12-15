انت الأن تتابع خبر الاحتلال يفبرك مشاهد استسلام المقاومة والحقيقة تنكشف .. صورة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - فضيحة جديدة تضاف لسجل الاحتلال الاسرائيلي الذي لا يزال يفبرك الحقائق وينشر فيديوهات لا تمت للواقع بصلة، بهدف اختلاق انتصار وهمي يغطي فيه على خيباته بالميدان.

وفي هذا الشأن، زعمت قوات الاحتلال، أنها اعتقلت مقاومين من حركة حماس في مستشفى كمال عدوان، استسلموا وسلموا أسلحتهم، الا ان نشطاء على مواقع التواصل فضحوا هذه الادعاءات بالوثائق.

فأحد الأشخاص الذي ادعى الاحتلال انه مقاوم من حماس، هو طبيب يدعى نصر عماد المدهون، وفقا لما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي.



وانتشرت صورة الطبيب المدهون، كالنار في الهشيم مرتديا زيه الطبيب، وفي المقابل نشرت صورته بعد أسره من قبل قوات الاحتلال بزعم أنه من المقاومين.



وبحسب ما تم تداوله، فإن المدهون متطوعاً متدرباً في مستشفى كمال عدوان منذ بدء الحرب على غزة، واعتقله الاحتلال مع ممرض آخر .



واجبر الاحتلال المدهون وزميله الممرض على تمثيل المشهد على أنهم عناصر من المقاومة تستسلم وتسلم سلاحها، وفق نشطاء.

ونشر إحدى المحللين السياسيين عبر منصة إكس "أن الاعتقالات مفبركة، إنها مزحة… إنهم يأخذون مدنيين عشوائيين لمقاطع الفيديو الدعائية الخاصة بهم".

من جانبه، قال رئيس المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، رامي عبدو، أنه حدد أشخاصا ظهروا في الصورة، وهم الطبيب المتدرب نصر عماد المدهون، وممرضان يعملان في مستشفى كمال عدوان، وربما تم إجبارهم على حمل السلاح ليظهروا كذلك في الصورة المزعومة.