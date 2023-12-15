انت الأن تتابع خبر شهداء وجرحى بقصف على مدرسة تؤوي نازحين بخان يونس والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - استشهد 12 فلسطينيا وأصيب العشرات صباح الجمعة في قصف إسرائيلي استهدف مدرسة تؤوي نازحين في خان يونس جنوبي قطاع غزة.



يأتي ذلك وسط قصف مستمر بالطائرات والمدفعية والبوارج الحربية على خان يونس التي تشهد معارك ضارية بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال الإسرائيلي.

على صعيد آخر، قال مدير عام الصحة في قطاع غزة الدكتور منير البرش ان الاحتلال دمر المولدات الكهربائية التابعة لمستشفى كمال عدوان لضمان عدم إعادة تشغيله.



وأشار البرش، الجمعة، الى ان الاحتلال اعتقل 5 جرحى من مستشفى كمال عدوان صباح الجمعة.

ومنع الاحتلال، الطاقم الطبي من التنسيق لإخراج بعض الجرحى من المستشفى.

وبين البرش ان 12 طفلا في حضانات مستشفى كمال عدوان وحياتهم معرضة للخطر الشديد.