منشورات إسرائيلية تحذر سكان بلدة لبنانية

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رياض - احمد صلاح - القى جيش الاحتلال الإسرائيلي منشورات تحذر سكان بلدة كفرشوبا جنوبي لبنان من "مخاطر نشاط مقاتلي حزب الله في المنطقة".

يأتي ذلك في ظل تبادل القصف على حدود لبنان وفلسطين المحتلة بين حزب الله وقوات الاحتلال الإسرائيلي منذ طوفان الاقصى 7 أكتوبر.

من ناحية ثانية، قال عضو بالكنيست إن الحكومة الإسرائيلية تسعى إلى استخدام القنوات الدبلوماسية للضغط من أجل إبعاد مقاتلي جماعة حزب الله اللبنانية عن الحدود لتفادي اندلاع الحرب هناك، إلا أن مسؤولا مقربا من حزب الله قال إن هذه الأفكار "غير واقعية".