نائب أوكراني يفجّر 3 قنابل بـ 27 شخصا.فيديو

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - أعلنت السلطات الأوكرانية، أن نائبا في البرلمان، فجر قنابل يدوية في مبنى حكومي، داخل إحدى قاعات الاجتماعات، ما نتج عنه وقوع قتيل و26 جريحا، وفقا لما أفادت به صحيفة ذي كييف إندبندنت.وأظهر مقطع الفيديو المتداول عبر منصات التواصل الاجتماعي، شخص يدخل غرفة اجتماعات، ويلقي قنبلة وسط حشد من الأشخاص المجتمعين.



وأوضحت الشرطة أن أحد أعضاء مجلس القرية فجر قنبلتين يدويتين على الأقل داخل غرفة مزدحمة في مبنى حكومي محلي في منطقة زاكارباتيا، الواقعة جنوب غرب أوكرانيا.



ولفتت الشرطة في تقريرها عن الحادث إلى أن من بين المصابين الـ26، هناك ستة منهم في حالة خطيرة، مشيرة إلى أن الأطباء يجرون إجراءات إنعاش للرجل الذي فجر القنابل اليدوية.



وتعمل في مكان الحادث كافة الأجهزة المعنية وفريق التحقيق التابع للشرطة وخبراء المتفجرات وعلماء الجريمة، كما لفتت الشرطة إلى أن إجراءات التحقيق الأولية مستمرة.