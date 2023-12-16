انت الأن تتابع خبر بالصور .. تشييع جثمان الشهيد سامر أبو دقة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - دُفن صباح السبت، جثمان مصور قناة الجزيرة سامر أبو دقة ، الذي استشهد إثر غارة إسرائيلية استهدفته هو ومراسل الجزيرة وائل الدحدوح في محيط مدرسة فرحانة في خان يونس جنوبي قطاع غزة.

واستشهد أبو دقة الجمعة، خلال تغطيته للقصف الإسرائيلي على مدرسة فرحانة في خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وظل الشهيد نحو 6 ساعات بعد إصابته ملقى على الأرض ينزف ومحاصرا في محيط مدرسة فرحانة، ولم تتمكن سيارة الإسعاف من الوصول إليه إثر إصابته بجراح جراء شظايا صاروخ أطلقته طائرة استطلاع إسرائيلية.

كما أصيب في ذلك الهجوم وائل الدحدوح خلال التغطية لقصف إسرائيلي على المدرسة، وسط مناشدات لإجلاء الجرحى المحاصرين هناك.

وفي وقت سابق، سلم عناصر الدفاع المدني الفلسطيني معدات الشهيد سامر أبو دقة والتي وجدت بمكان استهدافه.

وتشمل هذه المعدات خوذة أبو دقة ودرعه الصحفية وميكرفون قناة الجزيرة.