انت الأن تتابع خبر سرايا القدس تدك حشود الاحتلال .. وفرقة غولاني تعترف بخسائرها والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قالت سرايا القدس، صباح السبت إن مقاتليها قصفوا حشودا عسكرية لجيش الاحتلال الإسرائيلي في منطقة جحر الديك بوابل من قذائف الهاون.

يأتي ذلك في الوقت الذي تقصف فيه المقاومة الفلسطينية مستوطنات في غلاف غزة، ردا على استهداف الاحتلال الإسرائيلي المدنيين في عدوانه على القطاع.

من ناحية ثانية، اعترف قائد سابق في لواء غولاني بالجيش الصهيوني، خلال لقاء مع القناة 12 العبرية، أن اللواء خسر ربع قوته المقاتلة في معارك غزة.

وكان جيش الاحتلال قد أعلن مساء الجمعة، ان ثلاثة من بين الرهائن في غزة قتلوا بنيران إسرائيلية، بعد فرارهم من الأسر.

وبحسب بيان لجيش الاحتلال، فإن الرهائن تمكنوا من الفرار، ليقتلوا بعد ذلك بنيران جيش الاحتلال بعد أن تم تشخيصهم بالخطأ على أنهم “إرهابيون” على حد قوله.