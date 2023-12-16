انت الأن تتابع خبر استشهاد أم وابنتها في كنيسة .. وارتفاع عدد الشهداء .. تفاصيل والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت مصادر فلسطينيّة استشهاد أم وابنتها، السبت، برصاص قناصة الاحتلال الإسرائيلي، في كنيسة العائلة المقدسة في غزة، وقال شهود عيان إن دبابات الاحتلال التي تحاصر حي الزيتون من مدينة غزة تستهدف أي شخص يتحرك داخل ساحة الكنيسة، وتواصل قوات الاحتلال تهديد أكثر من 600 نازح غالبيتهم من المسيحيين في غزة، بإخلاء الكنيسة.

وفي 19 أكتوبر الماضي، تعمدت قوات الاحتلال الإسرائيلي استهداف كنيسة الروم الأرثوذكس وسط مدينة غزة، والتي كانت تؤوي نازحين، ما اسفر حينها عن استشهاد 18 فلسطينيًا.

في ذات السياق، قالت وزارة الصحة الفلسطينية في رام الله، إنّ عدد الشهداء ارتفع إلى أكثر من 19088، والجرحى إلى نحو 54450، منذ بدء عدوان الاحتلال في غزة والضفة.

وأوضحت الصحة في تقريرها اليومي، أن "نحو 18800 مواطنًا ارتقوا في قطاع غزة، 70% منهم من النساء والأطفال، كما أصيب أكثر من 51 ألف مواطن، مع وجود عدد كبير في عداد المفقودين، ولفتت إلى أن من بين الشهداء، أكثر من 300 من العاملين في القطاع الصحي، و86 صحفيًا، ونحو 35 من طواقم الدفاع المدني، و135 موظفًا في الأونروا".

وجددت الصحة التحذير من مخاطر نفاد مخزون التطعيمات في غزة، ما سيؤدي إلى تداعيات صحية كارثية على الأطفال وانتشار الأمراض، خاصة بين النازحين في مراكز الإيواء المكتظة، مشيرة إلى أنها وثقت 360 ألف حالة إصابة بالأمراض المعدية في مراكز الإيواء، علما أن العدد الفعلي يعتقد أنه أعلى.



وأشارت إلى أن هناك 11 مستشفى فقط من أصل 36 مستشفى في قطاع غزة تعمل بشكل جزئي وقادرة على قبول مرضى جدد، رغم محدودية الخدمات. ويوجد مستشفى واحد فقط من هذه المستشفيات في الشمال، بحسب منظمة الصحة العالمية.

وفي الضفة الغربية بما فيها القدس، قالت وزارة الصحة، إن 288 مواطنًا استشهدوا وأصيب 3450، من بينهم ما لا يقل عن 535 طفلًا، كما أصيب 84 مواطنًا آخرين على يد مليشيات المستوطنين.