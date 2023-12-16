انت الأن تتابع خبر أبو عبيدة: الاحتلال تعمد إعدام أسراه .. وهذه مشاهد جديدة .. فيديو والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قال الناطق باسم كتائب القسام، أبو عبيدة: "لا زال العدو يقامر بحياة جنوده الأسرى لدى المقاومة غير آبهٍ بمشاعر عائلتهم".

وأضاف في تدوينةٍ له عبر تيلجرام، السبت: "وقد تعمد بالأمس إعدام ثلاثةٍ منهم وآثر قتلهم على تحريرهم، وهو ذات السلوك الإجرامي المفضوح الذي مارسه ولا يزال بحق أسراه في غزة، في محاولةٍ يائسة منه للتخلص من عبء هذا الملف واستحقاقاته التي يعرفها جيدًا".

ونشرت كتائب القسام، مشاهد لما رصدته كاميرا القسام خلال اقتحام تجمع لجنود الاحتلال شرق حجر الديك وسط قطاع غزة الجمعة.

في ذات السياق قالت كتائب القسام: "مجاهدونا يتمكنون من قنص 3 جنود صهاينة في حي الشيخ رضوان، وجنديين آخرين في حي الزيتون".