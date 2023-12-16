انت الأن تتابع خبر مستجدات حول صفقة تبادل أسرى بين حماس والاحتلال والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أشارت وسائل إعلام عبرية إلى، إن مجلس الحرب سيجتمع الليلة لبحث إمكانية العودة لمفاوضات تهدف للتوصل إلى صفقة تبادل أسرى مع حركة حماس.



ونقلت صحيفة وول ستريت جورنال السبت إنه من المقرر أن يجتمع مسؤولون إسرائيليون وقطريون السبت في جهود لإحياء اتفاق تبادل الأسرى في غزة.



ووفقا للصحيفة فإن المحادثات بخصوص الإفراج عن أسرى محتجزين في غزة مقابل وقف إطلاق النار وتحرير أسرى فلسطينيين تحتجزهم إسرائيل.

وأدت عمليات القتل عن "طريق الخطأ" او بسبب قصف مناطق مدنية في غزة إلى زيادة الضغوط على الحكومة الإسرائيلية لاستئناف المفاوضات مع حماس، بشأن إطلاق سراح الإسرائيليين المحتجزين.

على صعيد آخر، قالت كتائب القسام إن أحد مقاتليها هاجم مجموعة من جنود الاحتلال الإسرائيلي بقنبلة يدوية وأوقعهم "بين قتيل وجريح" في مشروع بيت لاهيا شمالي قطاع غزة.