انت الأن تتابع خبر من المسؤول عن مقتل المحتجزين الإسرائيليين بغزة .. الاحتلال يصرح والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أكد قائد أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي، هرتسي هاليفي، أنه والجيش يتحملون مسؤولية مقتل المحتجزين الإسرائيليين الثلاثة في منطقة الشجاعية.

هذا ونشرت كتائب القسام، السبت، مقطع فيديو للمحتجزين الذين قتلوا بغارات جيش الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة والعنيفة على قطاع غزة.

وتضمن مقطع الفيديو مشاهد لمحتجزين وجهوا رسائل تحث قيادات الاحتلال وعلى رأسهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على وقف الحرب وإطلاق النار إن كانت لديه رغبة في إعادة المحتجزين.

وفي ساق متصل، خرجت عائلات الأسرى الإسرائيليين للتظاهر في تل أبيب عقب نشر كنتائب القسام مقطع فيديو وجهت فيه رسالة للاحتلال حملت عنوان "الوقت ينفذ".



ونصبت عائلات المحتجزين ساعة تعد أيام وساعات ودقائق وثواني الحرب، وتطالب بعقد صفقة تبادل أسرى مع المقاومة.