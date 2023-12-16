انت الأن تتابع خبر الآلاف في تل أبيب: نستقبل أبناءنا تابوتًا بعدَ آخَر والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تظاهر، السّبت، في "تل أبيب" الآلاف من أهالي الأسرى الإسرائيليين في شارع كابلان فيما بات يُعرف باسم "ساحة الأسرى"، للمطالبة بإعادة الأسرى، وإبرام صفقة تبادل أسرى على الفور مع حركة حماس، كما وجهوا رسالةً إلى حكومة الاحتلال برئاسة بنيامين نتنياهو، طالبوا فيها بالعمل على صفقة تبادل جديدة لإطلاق أبنائهم الأسرى لدى المقاومة الفلسطينية.

وذكر أهالي الأسرى الإسرائيليين، في بيانهم، أنّ "كل دقيقة مصيرية، وأن الأسرى موجودون في خطر حقيقي على حياتهم، ونحن نستقبلهم تابوتاً بعد آخر، وجثةً بعد أخرى".

وأضافوا، بحسب ما نقلته وسائل إعلام عبرية، أنّ تحرير الأسرى "ليس ضمن الجدول الزمني للحكومة، ونحن لا نحصل على ردود، بل فقط أسرى قتلى".

وشدد البيان على ضرورة عرض الحكومة "مسودة صفقة حالًا، وأن تبادر هي، وألا تنتظر حركة حماس".

وفي سياق متصل، قال أفراد من عوائل الأسرى، بحسب ما نقلته وسائل إعلام عبريّة، إنّ "كل يوم ننتظر فيه، يخفض احتمال أن يعود الأسرى من الأسر أحياءً، ونحن غير مستعدين لأن يعودوا إلينا في توابيت".

وذكر أحد أهالي الأسرى الإسرائيليين: "كنا لطيفين وهادئين، وهذا لم يساعدنا"، وقال آخر إن "3 أشخاص (من الأسرى) كان يمكن منع موتهم في الشجاعية".