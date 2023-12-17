انت الأن تتابع خبر خطف قنصل فخري لبريطانيا .. تفاصيل والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - خُطف القنصل الفخري لبريطانيا في مدينة غواياكيل الساحلية في الإكوادور، كولين أرمسترونغ، في ولاية لوس ريوس في جنوب غربي البلاد، كما أفادت الشرطة، السبت، وخُطف الدبلوماسي، وهو مالك شركة زراعية أيضًا، في الساعات الأولى من الصباح من مزرعته في منطقة بابا.

وقالت الشرطة في رسالة على منصة إكس، إنها "تجري تحقيقًا في لوس ريوس، في حين لم تدل سفارة المملكة المتحدة ولا وزارة الخارجية الإكوادورية بأي تعليق حتى الآن".

وتحولت الإكوادور، حسب خبراء، في الأعوام الأخيرة إلى مركز عمليات لكارتيلات (منظمات) المخدرات، سواء أجنبية أو محلية، مع تفشي جرائم القتل والخطف والابتزاز، وتسيطر عصابات تتوسل العنف على سجون وأحياء في العديد من المدن والموانئ.