انت الأن تتابع خبر 6 شهداء في الضفّة الغربية خلال 24 ساعة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - ارتفع عدد الشهداء برصاص وقصف الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية إلى 6 خلال الـ 24 ساعة الماضية، بينهم اثنان استهدفتهما مُسيّرة للاحتلال، فجر الأحد، في حي المنشية بمخيم نور شمس بطولكرم.



كما أعلنت مصادر طبية في مستشفى الرازي في جنين، فجر الأحد، استشهاد الشاب ليث أبو النمر، متأثرًا بإصابته بشظايا قذيفة اطلقتها طائرة مسيرة على مجموعة من الشبان في الحارة الشرقية من جنين، خلال اقتحام قوات الاحتلال المدينة ومخيمها الذي استمر ثلاثة أيام.

كما كانَ ارتقى شهيد ثالث برصاص الاحتلال ظهر السبت خلال محاولته عبور جدار الفصل العنصري غرب بلدة دير الغصون، وشهيد آخر برصاص الاحتلال خلال مواجهات في بلدة ومخيم دير عمار شمال غرب رام الله ليلة السبت، فيما ارتقى شهيد سادس برصاص الاحتلال خلال مواجهات في بلدة بيت أمر شمال مدينة الخليل مساء السبت.

وبهذا، يرتفع عدد الشهداء في الضفة الغربية والقدس إلى 294 شهيدًا، منذ السابع من أكتوبر الماضي.