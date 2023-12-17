انت الأن تتابع خبر لليوم الـ72 تواصل القصف الجوي والبري على كلّ قطاع غزة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - لليوم الثاني والسبعين، تواصل طائرات الاحتلال ومدفعيته القصف المكثف على مناطق مختلفة في مدينة غزة والشمال، مع تعذر تحديد المواقع المستهدفة، بسبب انقطاع الانترنت والاتصالات في معظم تلك المناطق.

واستهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر الأحد، منازل الفلسطينيين، والمستشفيات، في النصيرات والشجاعية وغزة، وخان يونس ورفح.

وقالت مصادر فلسطينية إن طيران الاحتلال الحربي قصف مربعًا سكنيًا في محيط مسجد الدعوة بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة، ما أدى لارتقاء وإصابة عشرات الفلسطينيين، في ظل وجود العشرات تحت الركام بدون تمكن الدفاع المدني وطواقم الإسعاف من الوصول إليهم، وكذلك قصفت طائرات الاحتلال الحربية، بالتزامن مع قصف مدفعي، حيي الشجاعية والزيتون شرق غزة.

أفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن قصفًا عنيفًا استهدف منطقة بني سهيلا شرق خانيونس جنوبي القطاع، وأضافت مصادر محلية أنّ قصفًا بقذائف المدفعية طاول محيط منطقة الكتيبة ومحيط شارع 5 بمدينة خانيونس، بينما شن طيران الاحتلال غارتان على أهداف في منطقة معن جنوب شرق المحافظة، وأطلقت زوارق الاحتلال الحربية قذائفها ونيران رشاشاتها الثقيلة صوب بحر خان يونس ورفح.

من جانبها، قالت وزيرة الصحة مي الكيلة إن الاحتلال الإسرائيلي تعمد إخراج الجرحى من مستشفى كمال عدوان إلى العراء في ظل أجواء البرد الشديد واعتدى على الكوادر الطبية، ما شكل تهديدا جديا على حياة الجرحى والمرضى، كما دمر الجزء الجنوبي للمستشفى، مشيرة إلى أن 12 طفلًا ما زالوا موجودين داخل الحاضنات بالمستشفى دون ماء ولا غذاء، بعد أن منع جيش الاحتلال الإسرائيلي إجلاءهم، وفق شهادات الطواقم الطبية.