انت الأن تتابع خبر الخارجية الفرنسية تنعى أحد موظفيها في قصف بغزة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية، "وفاة" أحد موظفيها متأثرًا بجروح خطيرة أصيب بها في قصف للاحتلال الإسرائيليّ على منزل بمدينة رفح جنوبي قطاع غزة، الأربعاء الماضي.

وذكر بيان صادر عن الخارجية الفرنسية أنه "بتاريخ 13 ديسمبر الجاري، أصيب أحد موظفي الوزارة بجروح خطيرة وفقد العديد من الأشخاص حياتهم نتيجة قصف إسرائيلي لمنزل في مدينة رفح جنوب قطاع غزة".

وأضاف أنّ "الموظف المصاب (توفي) لاحقًا متأثرًا بجروحه"، مؤكدًا "إدانة فرنسا القصف الإسرائيلي على المنزل الذي كان يؤوي مدنيين".

وأشار البيان إلى أنّ "فرنسا طالبت السلطات الإسرائيلية بتوضيح الظروف التي تم في ظلها هذا القصف في أسرع وقت".