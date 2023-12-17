انت الأن تتابع خبر وفاة أكثر من 60 مهاجرًا غرقًا قبالة سواحل ليبيا والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - توفي 61 شخصًا على الأقل في حادث قارب قبالة ساحل ليبيا، وفقاً لما أعلنته منظمة الهجرة الدولية التابعة للأمم المتحدة. وقالت المنظمة، في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، إن من بين الضحايا نساء وأطفال. ونقلت المنظمة عن شهود قولهم إنّ "86 شخصًا كانوا على متن القارب عندما انطلق من بلدة زوارة على الساحل الليبي".



وتعد ليبيا إحدى دول العبور الرئيسية للمهاجرين بشمال أفريقيا في طريقهم إلى أوروبا. ووفقاً للمنظمة، فقد توفي 940 شخصاً في وسط البحر المتوسط هذا العام حتى منتصف نوفمبر، وفي العام الماضي، توفي أكثر من 1450 شخصاً أثناء سفرهم عبر البحر.