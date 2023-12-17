انت الأن تتابع خبر بيانات من سرايا القدس وحزب الله حول دك قوات الاحتلال والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أكد حزب الله في بيان له، إنه استهدف بالأسلحة المناسبة 4 جنود إسرائيليين شرق موقع سعسع قبالة القطاع الأوسط من جنوب لبنان وحقق إصابات مؤكدة.

كما استهدف نجمعا لجنود العدو في حرش عداثر وحقق إصابة مباشرة.

كما تحدثت وسائل إعلام إسرائيلية عن إطلاق صاروخ من جنوب لبنان باتجاه جبل أدير في الجليل الأعلى.

من جانبها، قالت سرايا القدس إن مقاتليها قصفوا حشود جيش الاحتلال الإسرائيلي شرق حي الزيتون بقذائف هاون من العيار الثقيل وحققوا إصابات مباشرة.

كما قصفت حشودا إسرائيلية في جحر الديك وشرق المغازي بالمنطقة الوسطى بقذائف هاون من العيار الثقيل.

وفي وقت سابق صباح الأحد، قالت سرايا القدس إن قواتها قصفت الحشود العسكرية لجيش الاحتلال الإسرائيلي في محور بيت لاهيا بوابل من قذائف الهاون.

كما إنّها اشتبكت مع قوات الاحتلال الإسرائيليّة المتوغلة في شرق وشمال خان يونس جنوب قطاع غزة، وألحقت إصابات في صفوفها.

وأضافت عبر حسابها على تلغرام، أنّها استخدمت في القتال القذائف المضادة للدروع والأسلحة الرشاشة وقذائف الهاون.

من ناحيتها، قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي: تقديرات الجيش تشير الى ان حسم المعركة ضد القسام في خانيونس سيستغرق أشهرا.

هذا وقالت القناة 12 الإسرائيلية إن مجلس الحرب سيبحث منحى جديدا لصفقة تهدف إلى إعادة المحتجزين لدى حركة حماس.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لوزرائه نقلا عن ذوي الجنود القتلى في معارك غزة إن لديهم تفويضا بمواصلة القتال وليس بوقف إطلاق النار.

أما فيما يتعلق بمجازر الاحتلال في غزة، استشهد 44 فلسطينيا بمجزرة جديدة نفذها طيران الاحتلال الإسرائيلي على منازل المدنيين في بلدتي جباليا شمالي قطاع غزة ودير البلح وسط القطاع، مع استمرار انقطاع خدمات الاتصالات والإنترنت عن غزة لليوم الرابع على التوالي.

وأكدت مصادر فلسطينية، انتشال طواقم الدفاع المدني والإسعاف 32 شهيدا، و90 جريحا على الأقل، جراء تدمير طائرات الاحتلال، اليوم الأحد، لمنزل عائلة في جباليا، وما زال العشرات تحت الأنقاض.

كما استهدفت طائرات الاحتلال منزلا في مخيم دير البلح وسط القطاع، ما أدى لاستشهاد 12 فلسطينيا وإصابة العشرات، أغلبهم من النازحين.

واشارت المصادر الفلسطينية الى أن مدفعية الاحتلال أطلقت صباح اليوم، قذيفة لم تنفجر على ساحة مستشفى ناصر بمدينة خانيونس جنوبي القطاع، ما أدى لإصابة شابين على الأقل، كما قصفت زوارق الاحتلال عدة مناطق شمالي خانيونس وساحلها الغربي.

وقالت المصادر، إن طيران الاحتلال قصف ايضا مربعا سكنيا في محيط مسجد الدعوة بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة، ما أدى لارتقاء وإصابة عشرات الفلسطينيين، مؤكدة أن العشرات مازالوا تحت الركام لعدم تمكن الدفاع المدني وطواقم الإسعاف من الوصول إليهم.

الى ذلك، قصف الاحتلال بالطائرات والمدفعية حيي الشجاعية والزيتون شرقي غزة.