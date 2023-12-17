انت الأن تتابع خبر مستجدات جديدة على صفقة تبادل الأسرى والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - ذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية أن المحادثات بين رئيس الموساد الإسرائيلي ديفيد برنياع ورئيس وزراء قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، بشأن استئناف مفاوضات الأسرى، كانت إيجابية.



وقالت مصادر دبلوماسية لـ "CNN" إن رئيس الموساد التقى رئيس الوزراء القطري يوم الجمعة لإجراء محادثات حول استئناف المفاوضات غير المباشرة حول إطلاق سراح الرهائن، مشيرة إلى أن الاجتماع بين الطرفين كان إيجابيا.



ويأتي اللقاء بعد رحلة كان من المفترض أن يقوم بها ديفيد برنياع إلى الدوحة.



وذكر المصدر أن الاجتماع الأخير قد تم التخطيط له قبل أن يقتل الجيش الإسرائيلي (IDF) 3 جنود إسرائيليين أسرى في غزة يوم الجمعة، لكن هذا الحادث سارع إلى المحادثات.



وكان موقع "والا" العبري قد ذكر أن رئيس الموساد ديفيد برنياع التقى مساء الجمعة برئيس وزراء قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في دولة أوروبية وناقشا إعادة تفعيل محادثات لإطلاق سراح الرهائن.



وأشارت وسائل إعلام إلى أن اللقاء بين الطرفين عقد في النرويج.



وأفادت مصادر مطلعة على الأمر في واشنطن أن هذه مجرد بداية أولية للمحادثات.



وخرجت الصفقة السابقة عن مسارها قبل أسبوعين بعد أن رفضت حماس إطلاق سراح النساء المتبقيات اللاتي تحتجزهن، وألقت حماس باللوم على إسرائيل في الانهيار، وقالت إن النساء اللواتي اقترحت إسرائيل إطلاق سراحهن كن جنديات في الجيش الإسرائيلي.



ولا تزال حماس تحتجز أكثر من 130 رهينة، وتم إطلاق سراح أكثر من 100 شخص كجزء من صفقة أوقفت القتال في غزة لمدة سبعة أيام.