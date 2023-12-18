انت الأن تتابع خبر مئات الشهداء والمجازر متواصل في قطاع غزّة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر الإثنين، غاراتها على عدة مناطق في قطاع غزة، ما أسفر عن استشهاد واصابة العشرات من الفلسطينيين، جلهم من الأطفال والنساء، وقالت مصادر محليّة، إنّ أكثر من 100 شهيدٍ ارتقوا في مجازر الاحتلال في جباليا، ومثلهم تحت الأنقاض، إلى جانب 20 مصابًا على الأقل.

وشنت طائرات الاحتلال غارات عنيفة على المناطق الشمالية لمدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، بينما استهدف قصف مدفعي كثيف على كافة مناطق المدينة، ما اسفر عن استشهاد واصابة عشرات المواطنين.

الى ذلك، هزت انفجارات عنيفة أجواء المنطقة الوسطى لقطاع غزة، وكان قد استشهد أكثر من 30 فلسطينيًا وأصيب العشرات، ليل الأحد، في مجزرة جديدة ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في جباليا البلد شمال قطاع غزة، حيث تم استهداف مربعٍ سكنيّ يعود لعائلتي البرش وعلوان.

كما استشهدت فلسطينية، وأصيب آخرون، في قصف للاحتلال الإسرائيلي استهدف مجمع ناصر الطبي في مدينة خان يونس، جنوب قطاع غزة.

واستشهد 8 فلسطينيين على الأقل، بينهم طفلان وسيدة، وأصيب العشرات، بعد قصف طائرات الاحتلال منزلًا يعود لعائلة القطشان بمحيط مسجد النور في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، حيث استشهدت الصحفية حنين علي القشطان، ‎مع أفراد من عائلتها، في هذا القصف.

كذلك استشهد عدد من المواطنين وأصيب العشرات بعد قصف الطيران الحربي منزلًا يعود لعائلة أبو غرقود غرب المخيم.

