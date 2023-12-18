انت الأن تتابع خبر مجلس الأمن يبحث عن صيغة مخففة لمقترح القرار الذي سيصوَّت عليه والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - من المتوقع أنْ يصوت مجلس الأمن، الإثنين، على مقترح يطالب دولة الاحتلال الإسرائيليّ بالسماح بدخول المساعدات إلى قطاع غزة عبر الطرق البرية والبحرية والجوية ووضع آلية للأمم المتحدة لمراقبة عملية تسليم المساعدات الإنسانية.



وقال دبلوماسيون حسب مصادر إعلام دوليّة، إنّ مصير مشروع القرار يتوقف على المفاوضات النهائية بين الولايات المتحدة التي تتمتع بحق النقض (الفيتو) في المجلس وبين الإمارات التي صاغت النص.

وقال مسؤول أمريكي "شاركنا بشكل بناء وشفاف طوال العملية برمتها سعيا للاتفاق على صياغة يتم إقرارها". وأضاف "الإمارات العربية المتحدة تعرف بالضبط ما الذي يمكن إقراره وما لا يمكن إقراره، والأمر متروك لها إذا أرادت إنجاز ذلك"، وقال دبلوماسيون إن الولايات المتحدة تريد تخفيف الصياغة المتعلقة بوقف الأعمال القتالية.



وتدعو مسودة النص التي اطلعت عليها رويترز حاليًا "إلى وقف عاجل ومستدام للأعمال القتالية للسماح بوصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن ودون عوائق".

