انت الأن تتابع خبر الاحتلال يعلن حصيلة جديدة لعدد قتلى جيشه والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح الإثنين، إنّ أربعة من جنوده قتلوا خلال التوغل البريّ جنوب قطاع غزة.

وقال جيش الاحتلال في بيانٍ، تحت بند سُمح بالنشر، إنّ "أربعة ضباط بالجيش الإسرائيلي قتلوا بعد إصابتهم بجروح خطيرة خلال معارك جنوب قطاع غزة، إضافة لإصابة جندي من لواء الكوماندوز، بجروح خطيرة".

وبذلك يرتفع عدد قتلى جيش الاحتلال منذ العملية البرية إلى 127، ومنذ انطلاق عملية "طوفان الأقصى" في السابع من أكتوبر إلى 458 قتيلًا، وفق ما يعترف به جيش الاحتلال تباعًا.