مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى

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رياض - احمد صلاح - اقتحم مستوطنون متطرفون يهود، الإثنين، باحات المسجد الأقصى المبارك - الحرم القدسي الشريف بمدينة القدس المحتلة.

وقالت دائرة الأوقاف الاسلامية بالقدس في بيان، إن عشرات المستوطنين المتطرفين وبحماية وحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الاسرائيلي اقتحموا الأقصى من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات مشبوهة وأدوا طقوسا تلمودية استفزازية في باحاته وسط التصدي لهم من قبل المصلين والمرابطين ووسط تشديد شرطة الاحتلال إجراءاتها العسكرية والقمعية على أبواب البلدة القديمة والمسجد الأقصى المبارك.