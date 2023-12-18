انت الأن تتابع خبر إصابة مستوطنة بعملية إطلاق نار شمال رام الله والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أصيبت مستوطنة إسرائيلية، الاثنين، بعملية إطلاق نار، بالقرب من بلدة عطارة شمال رام الله وسط الضفة الغربية.



وقالت وسائل إعلامية إسرائيلية إن مسلحين أطلقوا النار على مركبات إسرائيلية بالقرب من عطيرت في بنيامين وسط الضفة الغربية، وأصيبت إحدى السيارات بما لا يقل عن 10 رصاصات، مما أدى إلى إصابة سائقتها.



وبعد عملية إطلاق النار قرب رام الله وانسحاب المنفذين، أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي جميع الطرق المؤدية لمدينة رام الله وعزلت القرى عن المدينة.