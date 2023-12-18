انت الأن تتابع خبر هجوم جديد جنوب البحر الأحمر والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كشف مسؤولون أمريكيون أن السفينة التجارية "سوان أتلانتيك" تعرضت لهجوم في جنوب البحر الأحمر بعدة مقذوفات انطلقت من منطقة يسيطر عليها الحوثيون.



وأضاف المسؤولون أن المدمرة "يو.إس.إس كارني" استجابت لنداء استغاثة وتحركت نحو السفينة.



وأبلغت عمليات التجارة البحرية في المملكة المتحدة (UKMTO) عن ثلاثة حوادث منفصلة قبالة سواحل اليمن في مضيق باب المندب.



وقع الحادث الأول المبلغ عنه على بعد 30 ميلا بحريا جنوب ميناء المخا في اليمن.



وفي وقت لاحق من صباح الاثنين، تم الإبلاغ عن حادث ثان في المياه على بعد 30 ميلا بحريا شمال غرب المخا، وفقا لـUKMTO. وتجري السلطات التحقيق في الحادث المبلغ عنه، ولم تتضح بعد تفاصيل الحادث.