انت الأن تتابع خبر مفاجأة من العيار الثقيل .. فوز السيسي بانتخابات الرئاسة المصرية 2024 والأن مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أعلنت الهيئة الوطنية لـ الانتخابات الرئاسية، برئاسة المستشار حازم بدوي، نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024، والتي فاز بها المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، لـ يصبح رئيسًا لمصر لدورة ثالثة تنتهي 2030.

وكانت انتخابات الرئاسة المصرية، قد بدأت في أيام 10، 11، 12، من الشهر الحالي في ظل منافسة من قبل 4 مرشحين، هم الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، والمهندس حازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهوري، والدكتور عبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد، وفريد زهران، رئيس حزب الشعب الجمهوري.

يذكر ان نسبة المشاركة في الانتخابات بلغت 66,8 % وهذه هى اعلى تسبة مشاركة تذكر للمشاركة في انتخابات من قبل .