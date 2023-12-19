انت الأن تتابع خبر أمر أميركي بتوجيه حاملة طائرات ثانية إلى البحر الأحمر والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - توجيهات أمريكية عاجلة صدرت صباح الثلاثاء، لحاملة الطائرات الأمريكية كارل فينسون بإنهاء مهمتها في بحر الصين والتحرك فورا نحو البحر الاحمر.

وحاملات الطائرات التي سيكون لها دور في البحر الأحمر هما: حاملة الطائرات ايزنهاور وحاملة الطائرات كارل فينسون.

من ناحية ثانية، كان موقع بوليتيكو قد نقل عن مصادر مسؤولة في وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) أن المدمرة الأميركية "يو إس إس لابون" دخلت البحر الأحمر، بهدف وقف هجمات الحوثيين ضد سفن الشحن التجاري.

من جانبها، قالت صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية، إن مسؤولين أميركيين وأوروبيين يناقشون إنشاء خدمة مرافقة بالبحر الأحمر ويسعون للحصول على دعم سعودي إماراتي.

ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة، قولها إن المخاطر في البحر الأحمر أثارت نقاشا بين مسؤولين لإنشاء فريق دولي لحماية الملاحة.