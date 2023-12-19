انت الأن تتابع خبر استشهاد الصحفي الفلسطيني عادل زعرب والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، صباح الثلاثاء، استشهاد الصحفي الفلسطيني عادل زعرب جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي لمنزل عائلته في محافظة رفح جنوب قطاع غزة.

وكانت قد استشهدت الاثنين الصحفية حنين القشطان.

وبهذا يرتفع عدد الشهداء من الصحفيين إلى 97، منذ بداية العدوان على غزة.

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية، قد قالت الاثنين انه لا يوجد أي دليل يثبت استهداف إسرائيل للصحفيين بشكل متعمد.

وجاء هذا التصريح في ظل الأحداث الأخيرة والانتقادات الموجهة للاحتلال الاسرائيلي بشأن الاعتداءات على الصحفيين خلال التغطية الصحفية في غزة.

من ناحية ثانية، استشهد عشرات الفلسطينيين في قصف إسرائيلي على مربع سكني في بلوك 2 بمخيم جباليا شمالي قطاع غزة.