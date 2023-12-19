أوكرانيا تفكر في زيادة تعبئة قواتها مع استمرار الصراع

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الثلاثاء، أن الجيش الأوكراني الذي يواجه صعوبات في العثور على متطوعين، اقترح تعبئة "450 ألفا إلى 500 ألف شخص" لمواصلة التصدي للغزو الروسي، لكنه أوضح أنه لم يتخذ قرارًا بعد.

وقال في مؤتمر صحافي في كييف إن القيادة العسكرية "اقترحت تعبئة 450 ألفًا إلى 500 ألف شخص"، مؤكدًا الحاجة إلى "مزيد من الحجج التي تدعم هذه الفكرة" لأنه "عدد كبير جدا".

كما أعلن زيلينسكي الثلاثاء خلال مؤتمره الصحافي بمناسبة نهاية العام، أن أوكرانيا ستحصل على "عدة" أنظمة دفاع جوي أميركية جديدة من طراز باتريوت للمساعدة في التصدي للهجمات الروسية. وقال في وقت تشعر كييف بالقلق من تراجع المساعدات الغربية "لن أكشف العدد لكن سيتم إرسال العديد من أنظمة باتريوت إلى أوكرانيا لحماية بلادنا خلال الشتاء".