انت الأن تتابع خبر القسام يعلن عن رشقة صاروخيّة وعمليات جديدة .. تفاصيل والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قالت كتائب القسام، الجناح العسركي المسلح لحركة حماس في بيانٍ لها الثلاثاء: "تمكن مجاهدو القسام من استهداف قوة صهيونية متحصنة داخل مبنى في منطقة المغراقة وسط قطاع غزة بقذيفة "TBG" وقذيفتيي "RPG" والاشتباك معها وإيقاع أفرادها بين قتيل وجريح".

وأضافت في بيانٍ ثانٍ: "استهدفنا دبابة ميركفاه بقذيفة "الياسين 105" في تل الزعتر شمال قطاع غزة".

وفي بيانٍ ثالثٍ أعلنت عن "مقتل طاقم جرافة إسرائيلية بعد أن استهدفنا برجها بقذيفة "الياسين 105" في منطقة المغراقة وسط قطاع غزة".



كما أعلنت كتائب القسام- لبنان، في بيانٍ لها عن إطلاق رشقة صاروخيّة، فقالت: "نعلن مسؤوليتنا عن إطلاق رشقةٍ صاروخيةٍ مركزة، مكونة من 12 صاروخاً باتجاه ثكنة مطار كريات شمونة شمال فلسطين المحتلة؛ رداً على المجازر بحق المدنيين في قطاع غزة".