انت الأن تتابع خبر تركيا تعلن القبض على مسؤول في تنظيم داعش الإرهابي والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت المخابرات التركية القبض على مسؤول الشؤون الإدارية والمالية في الشام في تنظيم داعش الإرهابي حذيفة الموري في عملية في ولاية مرسين جنوب البلاد.

وقالت مصادر أمنية: إن المخابرات نفّذت، الثلاثاء، "عملية بالتنسيق مع قوات أمن مرسين للقبض على الموري، الذي يحمل الاسم الحركي أيوب، بعد توفر معلومات تؤكد أنه مسؤول الشؤون الإدارية والمالية في الشام".

وأضافت، أنه "تم خلال العملية ضبط 28 ألفاً و800 دولار، و14 ألفاً و950 يورو، و31 ألفاً و800 ليرة تركية، وأدوات ووثائق رقمية، فضلاً عن التوصل لتطبيقات للهواتف المحمولة يستخدمها تنظيم داعش الإرهابي في تحويلاته المالية".

وجاء القبض على المسؤول الإداري والمالي لداعش في الشام بعد أيام من إلقاء قوات الدرك التركية القبض على خلية مؤلفة من 9 من عناصر التنظيم الإرهابي في عملية بولايتَي مرسين وغازي عنتاب جنوب البلاد، الجمعة، من المتورطين في تمويله. كما تم التوصل إلى شركتَين متورطتَين في جمع وتوفير الأموال للتنظيم.