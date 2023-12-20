انت الأن تتابع خبر دول من بينها اليمن تدين الهجمات "اليمنية الحوثية" على السفن والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلن المتحدث باسم الأمن القومي في البيت الأبيض جون كيربي، الثلاثاء، أن "الهجمات التي يشنها الحوثيون، في البحر الأحمر يجب أن تتوقف"، مؤكدًا أنّ "الولايات المتحدة وشركائها سيواصلون حماية السفن من الاستهداف". جاء هذا بعد يوم واحدٍ من إعلان إطلاق عمليّة عسكرية دولية مشتركة لحماية السفن في البحر الأحمر، شاركت فيها البحرين إلى جانب الولايات المتحدة وألمانيا وعدّة دول.

هذا، و أصدرت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي والعديد من الدول، بما في ذلك الحكومة اليمنيّة (الحكومة مقرها الرياض)، بيانًا مشتركًا، الثلاثاء، يدين "تدخل الحوثيين في الحقوق والحريات الملاحية" في ظل الهجمات في البحر الأحمر، وقال الموقعون على البيان "يشجع الموقعون أدناه جميع الدول على الامتناع عن تسهيل أو تشجيع الحوثيين. ولا يوجد أي مبرر لهذه الهجمات التي تؤثر على العديد من الدول خارج الأعلام التي تبحر تحتها هذه السفن".

وحذرت أميركا وبريطانيا من خطورة هجمات الحوثيين على السفن التجارية، فيما قررت إيطاليا إرسال فرقاطة لتعزيز الأمن في البحر الأحمر.

كما أكدت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) أن هجمات الحوثيين في البحر الأحمر تمثل تهديدًا لحرية التجارة العالمية، مضيفة، في بيان، أن وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن، الذي يزور المنطقة حاليًا، وصف "هجمات الحوثيين بأنها غير مسبوقة وغير مقبولة، وأنها تهدد التدفق الحر للتجارة، وتعرض البحارة الأبرياء للخطر". ورأى أيضًا أن تلك الهجمات "متهورة وتمثل مشكلة دولية، وبالتالي تتطلب ردًا دوليًا".