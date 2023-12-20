انت الأن تتابع خبر هنية يتوجه إلى مصر لبحث وقف إطلاق نار محتمل والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، الأربعاء، إلى مصر، من أجل إجراء محادثات، محورها التوصل إلى وقف لإطلاق النار في قطاع غزة، وتبادل للأسرى مع الاحتلال الإسرائيلي، بحسب ما أعلن مصدر مقرّب إلى الحركة، الثلاثاء.

وقال المصدر لـوكالة "أ ف ب" الفرنسية إنّ من المتوقع أن يتوجه هنية على رأس "وفد قيادي رفيع" إلى القاهرة، من أجل عقد عدد من اللقاءات، وإجراء محادثات، أبرزها مع مدير الاستخبارات المصرية، عباس كامل.

وبحسب المصدر، فإن المناقشات ستتناول "وقف العدوان والحرب، تمهيدًا لصفقة تبادل بين الأسرى، وإنهاء الحصار على قطاع غزة، وإدخال المساعدات، وانسحاب الجيش الاسرائيلي من القطاع، وعودة النازحين إلى مدنهم وقراهم في غزة وشمالي القطاع".

وستكون هذه الزيارة الثانية لهنية لمصر منذ بدء العدوان، في السابع من أكتوبر الفائت. وتوسّطت مصر وقطر في التوصل إلى هدنة استمرت ثمانية أيام، في أواخر نوفمبر الماضي، أُطلق فيها سراح 80 أسيرًا إسرائيليًا، في مقابل 240 أسيرًا فلسطينيًا في "إسرائيل".

وكانت المقاومة الفلسطينية أسرت نحو 250 إسرائيلياً، وفقاً لسلطات الاحتلال، ما زال 129 منهم محتجزين في غزة.