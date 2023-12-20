انت الأن تتابع خبر النخالة:الكل مقابل الكل والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قال الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة، الأربعاء، إن تبادل الأسرى مع إسرائيل سيتم عبر مبدأ "الكل مقابل الكل" بعملية سياسية تتفق عليها كل القوى الفلسطينية.





ولفت النخالة إلى أن وفدا من الحركة برئاسة الأمين العام سيتوجه للقاهرة خلال أيام بناء على دعوة رسمية مصرية، حيث سيناقش سبل وقف العدوان وصفقة تبادل.



وأكد النخالة أن حركة الجهاد ستتوجه إلى القاهرة برؤية واضحة هي "وقف العدوان وانسحاب قوات العدو من قطاع غزة وإعادة الإعمار".



وأكد النخالة أن تبادل الأسرى سيتم عبر مبدأ الكل مقابل الكل بعملية سياسية تتفق عليها القوى الفلسطينية وعلى رأسها حماس.



وكان رئيس المكتب السياسي لحركة حماس المقيم في قطر إسماعيل هنية وصل إلى القاهرة الأربعاء لإجراء مفاوضات بشأن إعلان هدنة في الحرب الدائرة في غزة بين الحركة وإسرائيل وتبادل أسرى.



وقالت الحركة في بيان إن هنية وصل إلى العاصمة المصرية "لإجراء مفاوضات مع المسؤولين المصريين حول تطورات العدوان الصهيوني على قطاع غزة والعديد من الملفات الأخرى".