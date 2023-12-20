انت الأن تتابع خبر تفجير نفق بجنود إسرائيلين والقسام تعرض مشاهد بطولاتها .. فيديو والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تمكن مجاهدو القسام من تفخيخ عين نفق شرق مدينة خانيونس وفور تقدم قوة من جيش الاحتلال لعين النفق تم تفجيره بالجنود ووقع أفراد القوة بين قتيل وجريح.



واستهداف المجاهدون الاربعاء، قوة صهيونية خاصة في منطقة تل الزعتر شمال قطاع غزة بقذيفة "TBG"، مؤكدين مقتل 8 جنود صهاينة، ودمروا دبابة ميركفاه صهيونية بقذيفة "الياسين 105" شرق مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة.

ودمرت المقاومة دبابتين صهيونيتين وناقلة جند بعبوة "شواظ" وقذائف "الياسين 105" شمال مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة، كما دمرت 3 دبابات ميركفاه صهيونية بقذائف "الياسين 105" شرق معسكر جباليا شمال قطاع غزة، واستهدف المجاهدون 8 آليات صهيونية في منطقتي الصبرة وتل الهوا بمدينة غزة والاشتباك مع وحدات الإنقاذ بالأسلحة الرشاشة والقنابل اليدوية وإيقاعهم بين قتيل وجريح.



كما تم تفجير منزل تحصن به 7 جنود صهاينة شرق مدينة خانيونس وأوقعوهم بين قتيل وجريح.



وقامت كتائب القسام بإطلاق رشقةٍ صاروخيةٍ مركزة، مكونة من 12 صاروخاً باتجاه ثكنة مطار كريات شمونة شمال فلسطين المحتلة رداً على المجازر الصهيونية بحق المدنيين في قطاع غزة.



واستهدف مجاهدو الكتائب، دبابة ميركفاه بقذيفة "الياسين 105" في تل الزعتر شمال قطاع غزة، قوة صهيونية متحصنة داخل مبنى في منطقة المغراقة وسط قطاع غزة بقذيفة "TBG" وقذيفتيي "RPG" والاشتباك معها وإيقاع أفرادها بين قتيل وجريح.



كما تم تفجير عبوة رعدية مضادة للأفراد في قوة لجيش الاحتلال تحصنت في أحد المنازل ويعاودون استهدافها بقذيفة TBG مضادة للتحصينات شرق مدينة خانيونس ووقع أفراد القوة بين قتيل وجريح.



ملخص الأربعاء

أعلنت كتائب القسام في آخر ساعة عن تدمير 15 آلية صهيونية:

3 دبابات ميركفاه صهيونية بقذائف "الياسين 105" شرق معسكر جباليا شمال قطاع غزة

8 آليات صهيونية في منطقتي الصبرة وتل الهوا بمدينة غزة والاشتباك مع وحدات الإنقاذ بالأسلحة الرشاشة والقنابل اليدوية وإيقاعهم بين قتيل وجريح

دبابتين صهيونيتين وناقلة جند بعبوة "شواظ" وقذائف "الياسين 105" شمال مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة

دبابة ميركفاه صهيونية بقذيفة "الياسين 105" شرق مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة

استهداف قوة صهيونية مكونة من 12 جندياً تحصنت داخل مبنى في حي الدرج شمال شرق مدينة غزة بقذيفتي أفراد وعدد من القنابل اليدوية وأوقعوا أفرادها بين قتيل وجريح.

مشاهد الالتحام

وعرضت القسام مشاهد من التحام مجاهديها مع آليات وجنود العدو في محاور مدينة خانيونس، واليكم الفيديو: