انت الأن تتابع خبر إعلام عبري ينشر بنود الصفقة الجديدة والتي ترفضها حماس والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قالت هيئة البث في دولة الاحتلال (رسمية)، إنّ "تل أبيب اقترحت صفقة للإفراج عن الأسرى وإن حماس ترفض مناقشتها دون وقف إطلاق نار كامل".

وذكرت الهيئة أنّ الصفقة المقدمة تنص على تمديد أيام الهدنة والإفراج عن معتقلين وصفتهم بالـ"خطيرين"، وتتضمن إطلاق 30 إلى 40 أسيرًا لدى المقاومة مقابل إطلاق سراح أسرى فلسطينيين بارزين.

في ذات السياق، أشارت القناة 13 العبريّة، نقلًا عن مسؤولين بأن الصفقة تشمل انسحابًا جزئيًا من بعض المناطق في غزة مع تهدئة من أسبوعين إلى شهر، إضافة إلى تغيير بعض الترتيبات العسكرية بالقطاع. على حدّ وصفها.

كما قالَ وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي: "سنرسل رئيس الموساد إلى كل مكان لإجراء مباحثات بهدف إعادة (المخطوفين)".