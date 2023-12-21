انت الأن تتابع خبر الشهيد الأسير أبو عصب .. 14 سجّانًا أوسعوه ضربًا حتى استشهد والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قالت هيئة البث في دولة الاحتلال، الخميس، إنّ "(إسرائيل أقرت بمشاركة 14 حارسًا بسجن النقب في قتل معتقل فلسطيني ضربوه حتى الموت".

وأوضحت الهيئة، أنّ "تحقيقاً فتح ضد 14 متهمًا، يعتقد أنهم ضالعون في ضرب السجين والتسبب في وفاته"، مشيرة إلى أنّ الحادثة وقعت قبل نحو شهر، وأنّ الشهيد الذي لم تكشِفْ عن اسمه ينتمي لحركة فتح ويبلغ من العمر 38 عامًا وكان يواجه حكمًا بالسجن المؤبد.

وقالت إنّ "الحراس أوسعوا السجين ضربًا بالعصي في زنزانة، مما أدى إلى إصابته بجروح خطيرة (توفي) متأثرًا بها".

وذكرت هيئة البث، أنّ "السلطات الإسرائيلية استجوبت المشتبه بهم الأربعة عشر ووجهت لهم إنذارًا ثم أطلقت سراحهم ومنحتهم إجازة حتى إشعار آخر".

وكانت أعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية، في وقتٍ سابق من السبت الماضي "استشهاد المعتقل ثائر سميح أبو عصب (38 عامًا) في سجون الاحتلال الإسرائيلي، ليرتفع عدد المعتقلين الذي ارتقوا داخل السجون منذ السابع من 7 أكتوبر الماضي إلى 6 شهداء".

وأفاد رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين قدورة فارس لـ (وفا)، "باستشهاد المعتقل ثائر سميح أبو عصب من محافظة قلقيلية، في سجن النقب الصحراوي، علمًا أنه معتقل منذ 27 مايو عام 2005، ومحكوم بالسجن لمدة 25 عامًا".

وأكدت الهيئة في بيان صدر عنها أن "الاحتلال ينفذ عمليات اغتيال ممنهجة بحق المعتقلين وعن سبق إصرار".