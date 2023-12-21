انت الأن تتابع خبر شهيدة بقصف طيران الاحتلال لجنوب لبنان والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قالت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام، إنّ مقاتلات حربية تابعة للاحتلال استهدفت عدة مناطق في جنوب البلاد. وبينت أنّ الاحتلال قصفَ "مثلث إقليم التفاح - جزين - أطراف شرق صيدا، حيث أغارت على أحراج تقع بين منطقتي بصليا وسنيا القريبة من جباع وكفرملكي ملقية عدداً من صواريخ جو - أرض، أحدث انفجارها دوياً تردد في معظم مناطق النبطية وحتى ساحل الزهراني وصيدا".

وقالت وسائل إعلام تابعة لحزب الله إن طيران الاحتلال قصف بـ3 صواريخ منزلاً في بلدة كفركلا جنوب لبنان.

ونقلت مصادر إعلامية عن الدفاع المدني في جنوب لبنان: استشهاد امرأة وإصابة زوجها في قصف إسرائيلي على منزلهما في مارون الراس.

في ذات السياق قال حزب الله إنه استهدف "أحراج برانيت" قرب الحدود مع لبنان بصواريخ حارقة، "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، ورداً على ‏قيام العدو بإحراق حرج الراهب".

وأكد الحزب في بيان أن "المقاومة ‏الاسلامية لن تتهاون في الدفاع عن القرى والبلدات اللبنانية وستتعامل بالمثل مع أعمال العدو ‏العدوانية ضدها".

كما وأعلن حزب الله، في وقت مبكر الخميس، عن قصفه مستوطنة كريات شمونة قرب الحدود مع لبنان "بصلية صواريخ كاتيوشا".



وقال الحزب في بيان إن القصف جاء "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، ورداً على ‏إمعان العدو الاسرائيلي باستهداف القرى والمنازل المدني"، مؤكدا أن "المقاومة لن تتهاون إطلاقاً بالمس بالمدنيين ولن تسمح ‏باستباحة قرانا وبلداتنا".