انت الأن تتابع خبر حماس لـ إسرائيل:قيمة إسلامية لن تتمكن عقولكم من فهمها والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - اعتبر القيادي في حماس عزت الرشق أن تصريح وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين أن بلاده ستقضي على رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية وسلفه خالد مشعل "يعكس إفلاس تل أبيب رسميا".



وقال الرشق ردا على على تصريحات كوهين: "بعيدا عن سخافة المضامين السياسية الوقحة التي يمثلها تهديد وزير خارجية العدو باغتيال هنية ومشعل والتي تعكس إفلاسهم الرسمي وعجزهم عن مواجهة القسام في الميدان، فإنها دليل على جهلهم التام بحماس".



وأضاف: "نحن نفهم عدونا وهو لا يفهمنا، ولا يعرف أن كل قيادة حماس هم مشاريع شهادة، يسعون إليها سعيا إيمانيا نابعا من اليقين بنعيم الله والجنة بعد الشهادة، هذه قيمة إسلامية لن تتمكن عقولهم من فهمها".



وكانت تصريحات كوهين للقناة الـ 13 الإسرائيلية، وقال فيها أيضا إن "مشعل وهنية لن يموتا موتا طبيعيا".



من ناحية أخرى، علق القيادي في "حماس" على تأجيل مجلس الأمن الدولي، للمرة الثالثة، التصويت على مشروع قرار يدعو لوقف إطلاق النار في قطاع غزة ولضمان وصول المساعدات الإنسانية.



وقال الرشق، في بيان آخر، إن "التلويح بالفيتو الأمريكي يؤجل مجددا قرارا أمميا لإدخال المساعدات إلى قطاع غزة".



وتابع: "إدارة (الرئيس الأمريكي جو) بايدن تقتل شعبنا مرتين، بقنابلها مرة وبالتجويع ومنع الغذاء والدواء مرة أخرى، واضعة مستقبلها السياسي رهن حماقة (رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين) نتنياهو".



واعتبر أن "هذه الحرب فرضت علينا، وقررنا أن ننتصر، والنصر صبر ساعة على القصف وعلى الجوع".