انت الأن تتابع خبر سحب لواء غولاني من غزة وبيان من القسام والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت كتائب القسام مساء الخميس أنها استهدفت مجموعة من جنود الاحتلال بقذيفة "الياسين 105" شمال مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، وأكدت أنها أوقعت الجنود الإسرائيليين قتلى وجرحى.



كما أعلنت كتائب القسام أنها استهدفت 3 دبابات إسرائيلية بقذائف الياسين 105 شرق مدينة خان يونس.



وكانت القسام قد أعلنت في وقت سابق الخميس عن سلسلة من العمليات بقطاع غزة أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 17 جنديا إسرائيليا.

وكانت كتائب القسام قد بثت مقطعا مصورا مساء الخميس، أعلنت خلاله عن مقتل 3 أسرى إسرائيليين لديها بنيران الجيش الإسرائيلي.

وقالت القسام، "رغم حرصنا على حياتهم، إلا أن نتنياهو أصرّ على قتلهم، لقد قتلوا برصاص الجيش الإسرائيلي".

يشار انهم ليسوا نفس الرهائن الذين أعلن الجيش الإسرائيلي قتلهم في حي الشجاعية الأسبوع الماضي.

من ناحية ثانية، قالت وسائل إعلام اسرائيلية انه تم سحب لزاء غولاني من غزة بعد 60 يوما من القتال تكبد فيها خسائر كبيرة.

وذكرت القناة 13 الإسرائيلية أن جنود غولاني غادروا غزة "لإعادة تنظيم صفوفهم".

والأحد الماضي كشف قائد لواء غولاني الأسبق موشيه كابلنسكي أن اللواء خسر منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي ربع قواته بين قتيل وجريح، إذ قتل 82 ضابطا وجنديا خلال العدوان على غزة.