انت الأن تتابع خبر بعد لواء غولاني .. سحب كتائب من لواء المظليين من غزة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أفادت وسائل اعلام عبرية نقلا عن مصادر عسكرية اسرائيلية، بسحب كتائب من لواء المظليين الإسرائيلي الذي يعمل شمالي غزة وجنوبها بعد تعرضه لخسائر فادحة.

وكانت قد أعلنت مساء الخميس، انسحاب لواء غولاني من قطاع غزة بعد 60 يوما من القتال تكبد فيها خسائر كبيرة.

ولاحقا ذكرت وسائل الإعلام العبرية، أن جنود الغولاني غادروا غزة لإعادة تنظيم صفوفهم.

وفي وقت سابق قال المتحدث باسم جيش الاحتلال دانيال هاغاري، إن قواته تواصل تعميق العمليات البرية شمالي وجنوبي قطاع غزة.



وأضاف هاغاري في مؤتمر صحفي مساء الخميس، أن لدى جيشه مسؤولية إعادة المحتجزين في قطاع غزة.