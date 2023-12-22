الديوان الملكي السعودي يعلن وفاة أمير

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رياض - احمد صلاح - أعلن الديوان الملكي السعودي الخميس وفاة الأمير محمد بن بدر بن فهد بن سعد الأول آل عبدالرحمن آل سعود.

وجاء في بيان الديوان: "انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الأمير محمد بن بدر بن فهد بن سعد الأول آل عبدالرحمن آل سعود، وسيُصَلّى عليه، إن شاء الله، يوم غدٍ الجمعة الموافق 9/ 6/ 1445هـ، بعد صلاة العصر، في جامع الإمام تركي بن عبدالله، في مدينة الرياض.

تغمّده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه، وأسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون".