انت الأن تتابع خبر موافقة أنقرة على عضوية السويد بالناتو مقابل "إف 16" والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قالت صحيفة "حرييت" التركية إن واشنطن تنتظر تصديق البرلمان التركي على بروتوكول انضمام السويد إلى حلف "الناتو"، قبل تنفيذ صفقة طائرات "إف-16" مع أنقرة.



وبحسب الصحيفة، قال مسؤول كبير في البيت الأبيض: "نأمل أن يوافق البرلمان التركي قريبا على طلب السويد للانضمام إلى حلف "الناتو"، مشددا على أن هذا يظل الأولوية القصوى للإدارة الأمريكية.



وأضافت الصحيفة أن أحد الخيارات، هو أن تقوم وزارة الخارجية الأمريكية بإخطار الكونغرس في نفس اليوم الذي يصدق فيه البرلمان التركي على انضمام السويد إلى "الناتو"، ليتخذ قراره في غضون 30 يوما.



واعتمد مجلس النواب الأمريكي في يوليو 2022 تعديلا لميزانية الدفاع يحظر على الإدارة الأمريكية بيع مقاتلات جديدة "إف 16" ومكونات لتحديثها إلى تركيا طالما تنتهك المجال الجوي اليوناني.



وفي السابق، تم استبعاد تركيا من برنامج إنتاج مقاتلات الجيل الخامس من طراز F-35 بسبب شراء أنقرة أنظمة الصواريخ الروسية S-400.



كما وافقت السويد باعتبارها عضوا في الاتحاد الأوروبي في المفاوضات مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، على المساعدة في تكثيف عملية انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي مقابل التصديق على الطلب عضوية "الناتو".